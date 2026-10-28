WPL 2027 नीलामी: ग्रेस हैरिस को 30 लाख रुपये में यूपी वारियर्स ने खरीदा

शीर्षक्रम की बल्लेबाज हैरिस आखिरी बार WPL 2024-25 में खेलती हुई नजर आई थी।

तब उन्होंने 9 मैच खेले थे, जिसमें 26.33 की औसत और 178.19 की स्ट्राइक रेट के साथ 237 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए थे।

अपने WPL करियर में हैरिस ने कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें 30.29 की औसत और 149.54 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 818 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं।