दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा वनडे विश्व कप 2027 (तस्वीर: एक्स/@ICC)

जानिए दक्षिण अफ्रीका ने कब-कब ICC टूर्नामेंट की मेजबानी की

लेखन अंकित पसबोला 12:06 pm Jul 31, 202612:06 pm

क्या है खबर?

इस बार वनडे विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 12 मैदानों को मेजबानी सौपीं है। दक्षिण अफ्रीका के 8 शहर, जिम्बाब्वे के 3 शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है। यह 2003 के बाद दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दूसरा वनडे विश्व कप खेला जाना है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में हुए ICC टूर्नामेंट (सभी प्रारूप) के बारे में जानते हैं।