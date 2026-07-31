जानिए दक्षिण अफ्रीका ने कब-कब ICC टूर्नामेंट की मेजबानी की
क्या है खबर?
इस बार वनडे विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 12 मैदानों को मेजबानी सौपीं है। दक्षिण अफ्रीका के 8 शहर, जिम्बाब्वे के 3 शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है। यह 2003 के बाद दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दूसरा वनडे विश्व कप खेला जाना है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में हुए ICC टूर्नामेंट (सभी प्रारूप) के बारे में जानते हैं।
2003
2003 में खेला गया था वनडे विश्व कप
वनडे विश्व कप 2003 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या की संयुक्त मेजबानी में खेला गया था।
उस संस्करण का खिताबी मुकाबला जोहांसबर्ग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था।
फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 359/2 का स्कोर बनाया था, जिसमें रिकी पोंटिंग का शतक (140*) शामिल रहा।
जवाब में भारतीय टीम 234 रन पर सिमट गई थी। उस संस्करण में सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की कप्तानी की थी।
2007
टी-20 विश्व कप की मेजबानी कर चुका है दक्षिण अफ्रीका
टी-20 विश्व कप का पहला संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसे भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था।
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराया था।
जोहांसबर्ग में ही फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए 157/5 का स्कोर बनाया था और पाकिस्तानी टीम 152 रन पर सिमटी थी।
मेजबान दक्षिण अफ्रीका उस संस्करण में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी।
2009
2009 में चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी कर चुका है दक्षिण अफ्रीका
2009 में चैंपियंस ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका में खेली गई थी, जिसे ऑस्ट्रलिया क्रिकेट टीम ने जीता था।
सेंचुरियन में खेले गए फाइनल में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड से मार्टिक गुप्टिल ने सर्वाधिक 40 रन बनाए थे।
जवाब में कंगारू टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया की जीत में शेन वॉटसन ने शतक (105*) लगाया था।
प्रारूप
कैसा होगा वनडे विश्व कप 2027 का प्रारूप?
14 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। सबसे निचली रैंकिंग वाली 3 टीमें पहले 'सुपर सीरीज' खेलेगी। इस चरण से एक टीम मुख्य ग्रुप में पहुंचेगी। 12 टीमों को 6-6 के 2 समूहों में बांटा जाएगा।
शीर्ष 3-3 टीमें और दोनों ग्रुप की चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम 'सुपर 7' के लिए क्वालीफाई करेगी।
'सुपर 7' से शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी। पहली बार 'सुपर-7' चरण खेला जाएगा।
12 टीमों के बीच 30 मैच होंगे। वहीं, सुपर-7 में 21 मुकाबले खेले जाएंगे।