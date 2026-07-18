फीफा विश्व कप: इन टीमों ने अपने सभी मैच जीतते हुए खिताब पर कब्जा जमाया

ब्राजील ने 2002 में अपना 5वां और आखिरी खिताब जीता था।

उस संस्करण में ब्राजील के रिवाल्डो और रोनाल्डो ने कमाल का प्रदर्शन किया था और टीम ने अपने सभी 7 मैच जीते थे।

इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने अपने सभी ग्रुप मैचों में गोल किए थे।

उस संस्करण में रोनाल्डो ने सर्वाधिक 8 गोल किए थे। उन्होंने फाइनल में 2 गोल दागे थे।

वहीं, उनके साथी खिलाड़ी रिवाल्डो ने 5 गोल करके अभियान में उपयोगी भूमिका निभाई थी।