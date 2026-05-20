FIFA विश्व कप के 6 संस्करण का हिस्सा रहे खिलाड़ी और उनके आंकड़े

FIFA विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है। इस बार 48 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। एक बार फिर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर नजर आएंगे। दोनों दिग्गज छठी बार FIFA विश्व कप खेलेंगे। दुनियाभर में अब तक केवल 3 खिलाड़ी ही ऐसे रहे हैं, जिन्होंने 6 विश्व कप में हिस्सा लिया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

#1 लियोनल मेसी मेसी ने पहला विश्व कप 2006 में खेला था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने एक गोल किया था। 2010 में वह खाता नहीं खोल सके थे। इसके बाद 2014 में उन्होंने 4 गोल दागे, जबकि 2018 में उन्होंने एक गोल किया था। 2022 विश्व कप में मेसी ने 7 गोल करते हुए अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया था। उन्होंने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 13 गोल और 8 असिस्ट दर्ज किए हैं। अब मेसी छठी बार खेलते नजर आएंगे।

#2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो ने पहला विश्व कप मुकाबला 2006 में खेला था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने एक गोल दागा था। 2010 और 2014 विश्व कप में भी रोनाल्डो ने एक-एक गोल किया था। 2018 विश्व कप में उन्होंने 4 गोल दागे थे। 2022 विश्व कप में उन्होंने एक गोल किया था। रोनाल्डो ने कुल 22 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 8 गोल और 2 असिस्ट दर्ज हैं। वह एक बार भी पुर्तगाल को विश्व कप का खिताब नहीं दिला सके हैं।

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