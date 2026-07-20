शेयर बाजार में सुबह-सुबह 700 अंक लुढ़का सेंसेक्स

शेयर बाजार में सुबह-सुबह 700 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:04 am Jul 20, 202611:04 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (20 जुलाई) सुबह-सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। सेंसेक्स 700 अंक से अधिक गिरकर 77,445 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 180 अंक टूटकर 24,150 के स्तर पर आ गया। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिली और दोनों सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार करते रहे।