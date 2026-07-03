स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह (तस्वीर: एक्स/@nati_sfv_asf)

फीफा विश्व कप 2026: स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराते हुए राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह

लेखन अंकित पसबोला 10:36 am Jul 03, 202610:36 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में स्विट्जरलैंड फुटबॉल टीम ने अपने पहले नॉकआउट मैच में अल्जीरिया फुटबॉल टीम को 2-0 से हराते हुए राउंड ऑफ-16 में प्रवेश किया। स्विट्जरलैंड की ओर से ब्रील एम्बोलो और डैन एनडोये ने 1-1 गोल किए। दूसरी तरह अल्जीरिया की टीम पूरे मैच के दौरान कोई गोल नहीं कर सकी। अब राउंड ऑफ-16 में स्विट्जरलैंड का सामना घाना या कोलंबिया में से किसी एक टीम से होगा।