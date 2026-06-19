फीफा विश्व कप 2026: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-B के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड अपने ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। मुकाबले के पहले हाफ में कोई गोल नहीं आया। दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन गोल करने में असफल रहे। दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने कमाल का खेल दिखाया और पूरा मैच ही पलट दिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
गोल
इन खिलाड़ियों ने दागे मैच में गोल
पहला गोल 74वें मिनट में स्विट्जरलैंड के योहान मंजाम्बी ने किया। 84वें मिनट में रूबेन वर्गास ने स्विट्जरलैंड के लिए दूसरा गोल दागा। मैच के 90वें मिनट में मंजाम्बी ने अपना दूसरा गोल किया जो स्विट्जरलैंड का तीसरा गोल साबित हुआ। ग्रानित जाका ने 90+7वें मिनट में पेनल्टी से चौथा गोल दागा। बोस्निया-हर्जेगोविना के लिए एकमात्र गोल एर्मिन मह्मिच ने 90+3वें मिनट में किया। 80वें मिनट में तारिक मुहारेमोविच के रूप में टीम को एक रेड कार्ड भी मिला।
रिकॉर्ड
मैच में बना ये बड़ा रिकॉर्ड
स्विट्जरलैंड और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बना। मैच के 70वें मिनट के बाद, सामान्य समय (अतिरिक्त समय को छोड़कर) में कुल 5 गोल हुए, जो फीफा विश्व कप इतिहास में पहली बार हुआ है। आखिरी समय में दोनों टीमों ने तेजी से आक्रामक खेल दिखाया और लगातार गोल दागे। इस वजह से मुकाबला पूरी तरह बदल गया और दर्शकों को अंत तक शानदार मैच देखने को मिला।
रिकॉर्ड्स
मैच में ये रिकॉर्ड्स भी बने
मंजाम्बी ने 20 साल और 247 दिन की उम्र में गोल दागा। वह विश्व कप इतिहास में स्विट्जरलैंड के लिए गोल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। स्विट्जरलैंड के एडिन जेको ने मैच में एक खास उपलब्धि हासिल की। वह विश्व कप में 40 या उससे अधिक की उम्र के केवल चौथे आउटफील्ड खिलाड़ी बने। इससे पहले रोजर मिला, लुका मोड्रिच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
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Success for Switzerland! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026