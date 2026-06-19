स्विट्जरलैंड ने धमाकेदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:29 am Jun 19, 202603:29 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-B के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड अपने ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। मुकाबले के पहले हाफ में कोई गोल नहीं आया। दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन गोल करने में असफल रहे। दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने कमाल का खेल दिखाया और पूरा मैच ही पलट दिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।