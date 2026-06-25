स्विट्जरलैंड ने कमाल का खेल दिखाया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: स्विट्जरलैंड और बोस्निया-हर्जेगोविना ने अपने-अपने मुकाबले जीते, ये बने रिकॉड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:33 am Jun 25, 202603:33 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-B के 2 मुकाबले खेले गए। इस दौरान स्विट्जरलैंड फुटबॉल टीम ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। वहीं, बोस्निया-हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से मात दी। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने नॉकआउट में अपनी जगह बना ली। वहीं, हार के बावजूद 4 अंक के साथ कनाडा भी नॉकआउट में पहुंच गई। बोस्निया-हर्जेगोविना तीसरे स्थान पर और कतर चौथे स्थान पर है। आइए दोनों मैचों में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।