काबो वर्दे ने सऊदी अरब के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने उरुग्वे को हराया, काबो वर्दे ने नॉकआउट में बनाई जगह

लेखन भारत शर्मा 08:17 am Jun 27, 202608:17 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में शनिवार को ग्रुप-H में 2 अहम मुकाबले खेले गए। एक मुकाबले में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही वह ग्रुप की शीर्ष टीम के तौर पर नॉकआउट में पहुंची। इसी तरह एक अन्य मुकाबले में काबो वर्दे ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसकी बदलौत काबो वर्दे 3 अंकों के साथ नॉकआउट चरण में जगह पक्की करने में सफल हो गई।