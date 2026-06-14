स्कॉटलैंड ने जीता मैच (तस्वीर: एक्स/@ScotlandNT)

फीफा विश्व कप 2026: स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद जीता मैच, हैती को 1-0 से हराया

लेखन अंकित पसबोला 09:19 am Jun 14, 202609:19 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-C मैच में स्कॉटलैंड फुटबॉल टीम ने हैती फुटबॉल टीम को हराते हुए 3 अंक हासिल किए। स्कॉटलैंड के जॉन मैकगिन ने पहले हाफ में गोल किया, जो कि निर्णायक साबित हुआ। 1974 के बाद फीफा में हिस्सा ले रही हैती ने अच्छी चुनौती पेश की, लेकिन इस कैरेबियाई देश को बोस्टन में खेले गए मैच में आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ स्कॉटलैंड फिलहाल ग्रुप-C में शीर्ष पर मौजूद है।