पराग्वे ने जर्मनी को हराकर किया उलटफेर

फीफा विश्व कप 2026: पराग्वे ने जर्मनी को हराकर किया उलटफेर, राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह

लेखन भारत शर्मा 09:14 am Jun 30, 202609:14 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ-32 के एक अहम मुकाबले में पराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया। इसे विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि फीफा रैंकिंग में पराग्वे 41वें स्थान पर है, जबकि जर्मनी उससे कहीं बेहतर 10वें स्थान पर है। इससे पहले दोनों टीमें निर्धारित और अतिरिक्त समय में 1-1 की बराबरी पर रही थी।