फीफा विश्व कप 2026: पराग्वे ने जर्मनी को हराकर किया उलटफेर, राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ-32 के एक अहम मुकाबले में पराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया। इसे विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि फीफा रैंकिंग में पराग्वे 41वें स्थान पर है, जबकि जर्मनी उससे कहीं बेहतर 10वें स्थान पर है। इससे पहले दोनों टीमें निर्धारित और अतिरिक्त समय में 1-1 की बराबरी पर रही थी।
बढ़त
पराग्वे ने पहले हाफ में हासिल की शानदार बढ़त
मैच की शुरुआत से जर्मन टीम ने गेंद पर नियंत्रण रखा, लेकिन पराग्वे ने उसे गोल का मौका नहीं दिया। इस बीच मैच के मैच के 42वें मिनट में पराग्वे को एक कॉर्नर मिला। मटियास गालार्जा ने जर्मन बॉक्स के बीच में एक बेहतरीन क्रॉस डाला, जहां बिना किसी मार्किंग के मौजूद जूलियो एनसिसो ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को सीधे नेट में डाल दिया। इस गोल के साथ पहला हाफ पराग्वे के पक्ष में 1-0 पर समाप्त हो गया।
बराबरी
जर्मनी ने दूसरे हाफ में हासिल की बराबरी
दूसरे हाफ के 54वें मिनट में जर्मनी के फ्लोरियन विर्ट्ज के पास काई हैवर्ट्ज ने सटीक हेडर से गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद पूरे समय में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकती। अतिरिक्त समय में जर्मनी के डिफेंडर जोनाथन टा ने हेडर के जरिए गोल किया, लेकिन गोलकीपर की अपील के बाद रेफरी द्वारा ली गई VAR की मदद वह फाउल निकला। इस पर उस गोल को रद्द कर दिया गया।
पेनल्टी
पराग्वे को पेनल्टी शूटआउट में इस तरह मिली सफलता
पराग्वे और जर्मनी के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक पेनल्टी शूटआउट में कुल 7 गोल हुए। पराग्वे ने 4 गोल दागे, जबकि जर्मनी की टीम 3 गोल ही कर सकी। पराग्वे के लिए मौरिसियो, कियागुस्तावो गोमेज, कियामटियास गालार्जा और कियाहोसे कनाले ने गोल दागे। इसी तरह जर्मनी की ओर से जुआशुआ किमिच, कियाजमाल मुसियाला और कियानादीम अमिरी ही गोल कर सके। इस तरह जर्मनी का राउंड ऑफ-16 का सपना टूट गया और पराग्वे ने इतिहास रच दिया।
रिकॉर्ड
टूटा जर्मनी का पेनल्टी में अजेय रहने का सिलसिला
विश्व कप इतिहास में जर्मनी की टीम पहली बार पेनल्टी शूटआउट में कोई मैच हारी है। इससे पहले जर्मनी 4 मुकाबलों में पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा था और सभी में जीत दर्ज की थी। फीफा रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज जर्मनी को 41वें स्थान की पराग्वे टीम ने टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। यह विश्व कप के नॉकआउट इतिहास में अब तक के सबसे बड़े उलटफेर में से एक माना जा रहा है।
नियंत्रण
नियंत्रण बनाम परिणाम का अनोखा रिकॉर्ड
पूरे मैच में जर्मनी का गेंद पर 75 प्रतिशत नियंत्रण था। साल 1966 के बाद से विश्व कप नॉकआउट मैच में यह तीसरा सबसे बड़ा पजेशन रिकॉर्ड है। इससे पहले 2018 और 2022 में स्पेन को क्रमश: रूस और मोरक्को से हार का सामना करना पड़ा था। पराग्वे के फुटबॉल इतिहास में यह पहला मौका है जब उसने नॉकआउट चरण में जर्मनी जैसी दिग्गज टीम को हराया है। आखिरी बार पराग्वे साल 2002 में राउंड ऑफ-16 में पहुंचा था।