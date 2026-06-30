फीफा विश्व कप 2026, राउंड ऑफ-32: मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को 3-2 से हराया

पेनल्टी

पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने मारी बाजी

मुकाबले में निर्धारित सयम और अतिरिक्त 30 मिनट के समय में स्कोर के 1-1 से बराबरी पर रहने पर मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंच गया और वहां मोरक्को ने बाजी मार ली। मोरक्को की तरफ से सुफियान रहीमी, चेम्सडीन ताल्बी और अंत में इस्माइल साइबारी ने निर्णायक गोल दागकर मोरक्को को 3-2 से ऐतिहासिक जीत दिला दी। नीदरलैंड के लिए तेउन कूपमीनर्स और वौट वेघोर्स्ट ने गोल किए, लेकिन जस्टिन क्लुइवर्ट, क्विंटन टिम्बर और क्रिस्टेंसियो समरविले अपने शॉट चूक गए।