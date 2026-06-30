फीफा विश्व कप 2026, राउंड ऑफ-32: मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को 3-2 से हराया
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक में मोरक्को ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 (फुल टाइम 1-1) से हार दिया। इसके साथ ही मोरक्को ने राउंड ऑफ-16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में प्रवेश कर लिया है। मॉन्टेरी स्टेडियम में खेला गया यह मैच निर्धारित 90 मिनट और 30 मिनट के अतिरिक्त समय तक बेहद रोमांचक रहा। आइए इस मुकाबले में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
हाफ-1
गोल रहित रहा पहला हाफ
पहले हाफ में नीदरलैंड ने खेल की गति को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि मोरक्को ने जवाबी हमले किए। 20वें मिनट में मोरक्को के नील एल आयनाउई ने एक बेहतरीन हेडर लगाया, जिसे डच गोलकीपर बार्ट वर्ब्रूगेन ने हवा में गोता लगाकर विफल कर दिया। 44वें मिनट में नीदरलैंड के मिकी वैन डी वेन ने शानदार किक मारी, लेकिन मोरक्को गोलकीपर यासीन बूनू ने उसे रोक दिया। इससे पहला हाफ गोल रहित रहा।
हाफ-2
दूसरे हाफ में 1-1 की बराबरी पर छूटा मुकाबला
दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन नीदरलैंड को पहले सफलता मिली। 72वें मिनट में नीदरलैंड के कोडी गाकपो के पास पर क्रिस्टेंसियो समरविले के शानदार गोल का टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मोरक्को ने जवाबी हमले किए और इंजरी समय (90+1) मिनट में मोरक्को के चेम्सडीन ताल्बी के क्रॉस पर डिफेंडर इसा डिओप ने शानदार गोल दागकर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अतिरिक्त समय में भी मुकाबला बराबर रहा।
पेनल्टी
पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने मारी बाजी
मुकाबले में निर्धारित सयम और अतिरिक्त 30 मिनट के समय में स्कोर के 1-1 से बराबरी पर रहने पर मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंच गया और वहां मोरक्को ने बाजी मार ली। मोरक्को की तरफ से सुफियान रहीमी, चेम्सडीन ताल्बी और अंत में इस्माइल साइबारी ने निर्णायक गोल दागकर मोरक्को को 3-2 से ऐतिहासिक जीत दिला दी। नीदरलैंड के लिए तेउन कूपमीनर्स और वौट वेघोर्स्ट ने गोल किए, लेकिन जस्टिन क्लुइवर्ट, क्विंटन टिम्बर और क्रिस्टेंसियो समरविले अपने शॉट चूक गए।
रिकॉर्ड
मोरक्को ने नीदरलैंड पर दर्ज की पहली जीत
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल और फीफा विश्व कप के इतिहास में मोरक्को ने पहली बार नीदरलैंड को किसी आधिकारिक मैच में हराया है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में डच टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा था। साल 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली मोरक्को की टीम, लगातार दूसरे विश्व कप के राउंड ऑफ-16 में पहुंचने वाली पहली उत्तरी अफ्रीकी टीम बन गई है। उसने खुद को दुनिया के सामने साबित कर दिया।
गोल
आखिरी मिनटों का सबसे देर से होने वाला नॉकआउट गोल
मोरक्को के इसा डिओप द्वारा 90+1वें मिनट में किया गया गोल, विश्व कप के नॉकआउट चरण में किसी टीम को हार से बचाने के लिए इंजरी टाइम में किया गया सबसे देर का गोल बन गया है। इस गोल ने नीदरलैंड्स के जश्न को अतिरिक्त समय में बदल दिया। हार के बावजूद नीदरलैंड् के गोलकीपर बार्ट वर्ब्रूगेन ने मैच और अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल 8 संभावित गोल का बचाव किया। यह नीदरलैंड के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।