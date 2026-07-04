अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में केप वर्दे को हराया

फीफा विश्व कप 2026, राउंड ऑफ-32: अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में केप वर्दे को हराया

लेखन भारत शर्मा 07:31 am Jul 04, 202607:31 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केप वर्दे को 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही उसने राउंड ऑफ-16 में जगह बना ली है। यह एक बेहद कड़ा मुकाबला था, जिसमें केवल 6 लाख की आबादी वाले इस छोटे से अफ्रीकी देश ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को पूरे 120 मिनट तक कड़ी टक्कर दी। अब अर्जेंटीना का राउंड ऑफ 16 में मिस्र से मुकाबला होगा।