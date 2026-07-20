फीफा विश्व कप 2026: रोड्री ने हासिल की 'गोल्डन बॉल', जानिए अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीता। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल मैच के बाद टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें स्पेन के कप्तान रोड्री ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर 'गोल्डन बॉल' पर कब्जा जमाया। ऐसे में आइए विश्व कप में अन्य सभी व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं पर भी नजर डालते हैं।
#1
रोड्री ने मेसी को पछाड़कर हासिल की 'गोल्डन बॉल'
रोड्री ने पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार खेल और नेतृत्व क्षमता की बदौलत प्रतिष्ठित 'गोल्डन बॉल' का खिताब अपने नाम किया।
उन्होंने इस रेस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी को पछाड़ा। मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की और 8 गोल दागे। ऐसे में उन्हें 'सिल्वर बॉल' से संतोष करना पड़ा।
इसी तरह फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें सर्वाधिक गोल (10) के बाद भी 'ब्रॉन्ज बॉल' से संतोष करना पड़ा।
#2
एम्बाप्पे ने जमाया 'गोल्डन बूट' पर कब्जा
फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे ने इस विश्व कप में अपनी आक्रामक फॉर्म जारी रखते हुए 8 मैचों में 10 गोल दागे। वह विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे।
इस तरह उन्हें 'गोल्डन बूट' पुरस्कार से नवाजा गया। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी भी रहे।
इसके अलावा उन्होंने 4 असिस्ट भी किए, जिससे उनके नाम सबसे ज्यादा (14) गोल कॉन्ट्रिब्यूशन दर्ज हुए।
मेसी 8 गोल ही कर पाए।
#3
उनाई सिमोन ने हासिल किए 'गोल्डन ग्लव'
चैंपियन टीम स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को 'गोल्डन ग्लव' के पुरस्कार से नवाजा गया। वह इस पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के सामने एक 'दीवार' की तरह खड़े रहे।
उन्होंने खेले गए 8 मैचों में से 7 में कोई गोल नहीं खाया और क्लीन शीट रखी। पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाफ केवल 1 ही गोल हो सका, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
अर्जेंटीना के अनुभवी गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज इस मामले में दूसरे स्थान पर रहे।
#4
पाउ कुबार्सी बने 'फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट'
स्पेन के उभरते हुए सेंटर-बैक पाउ कुबार्सी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' खिताब से नवाजा गया।
टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। वह फीफा इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के महज चौथे किशोर खिलाड़ी बने हैं।
इसी तरह फ्रांस के विंगर माइकल ओलिस टूर्नामेंट में अपने साथी खिलाड़ियों के लिए गोल करने के सबसे ज्यादा 7 मौके बनाने के लिए 'शीर्ष असिस्ट प्रदाता' बने।