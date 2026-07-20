फीफा विश्व कप 2026: रोड्री ने हासिल की 'गोल्डन बॉल', जानिए अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची

रोड्री ने पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार खेल और नेतृत्व क्षमता की बदौलत प्रतिष्ठित 'गोल्डन बॉल' का खिताब अपने नाम किया।

उन्होंने इस रेस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी को पछाड़ा। मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की और 8 गोल दागे। ऐसे में उन्हें 'सिल्वर बॉल' से संतोष करना पड़ा।

इसी तरह फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें सर्वाधिक गोल (10) के बाद भी 'ब्रॉन्ज बॉल' से संतोष करना पड़ा।