फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन से हार के बाद फ्रांस में भड़के दंगे

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन से हार के बाद फ्रांस में भड़के दंगे, सामने आए वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:42 am Jul 15, 202610:42 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के हाथों 0-2 से मिली करारी हार के बाद फ्रांस में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा भड़क उठी है। टेक्सास के अर्लिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने शानदार खेल दिखाते हुए फ्रांस का तीसरी बार विश्व कप खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। इस दिल तोड़ने वाली हार के तुरंत बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित देश के कई हिस्सों में अराजकता फैल गई।