फीफा विश्व कप 2026: पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया गोल

दूसरा हाफ

रोचक रहा दूसरा हाफ

दूसरे हाफ की शुरुआत में इवान पेरिसिच ने गोल करके क्रोएशियाई टीम को बढ़त दिला दी। लगातार प्रयासों के बीच 68वें मिनट में पुर्तगाल को पेनल्टी मिली, जिस पर रोनाल्डो ने गोल किया। मैच के 75वें मिनट में कोवाचिच के उम्दा प्रयास को गोलकीपर डियगो कोस्टा ने नाकाम कर दिया। दूसरे हाफ की समाप्ति से ठीक पहले इंजरी टाइम (90+4) में गोंकालो रामोस ने गोल किया, जो कि निर्णायक साबित हुआ।