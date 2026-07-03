फीफा विश्व कप 2026: पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में पुर्तगाल फुटबॉल टीम ने क्रोएशिया फुटबॉल टीम को 2-1 से हराते हुए राउंड ऑफ-16 में जगह बनाई। इस रोचक मैच को क्रोएशिया की टीम बढ़त बनाने के बावजूद नहीं जीत सकी। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस ने 1-1 गोल किए। क्रोएशिया से इकलौता गोल इवान पेरिसिच ने किया। अब राउंड ऑफ-16 में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा।
पहला हाफ
गोल रहित रहा पहला हाफ
मैच के तीसरे मिनट में ही व्लासिच के पास पर बुदिमिर को मौका मिला लेकिन बुदिमिर के कमजोर शॉट को गोलकीपर कोस्टा ने आसानी से रोक लिया। पहले हाफ में रोनाल्डो के नेतृत्व वाली पुर्तगाल ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, जबकि क्रोएशिया ने जवाबी हमलों के जरिए मौके बनाने के प्रयास किए। पहले हाफ में दोनों टीमों को कुछ अच्छे मौके मिले, लेकिन कोई गोल नहीं देखने को मिला।
दूसरा हाफ
रोचक रहा दूसरा हाफ
दूसरे हाफ की शुरुआत में इवान पेरिसिच ने गोल करके क्रोएशियाई टीम को बढ़त दिला दी। लगातार प्रयासों के बीच 68वें मिनट में पुर्तगाल को पेनल्टी मिली, जिस पर रोनाल्डो ने गोल किया। मैच के 75वें मिनट में कोवाचिच के उम्दा प्रयास को गोलकीपर डियगो कोस्टा ने नाकाम कर दिया। दूसरे हाफ की समाप्ति से ठीक पहले इंजरी टाइम (90+4) में गोंकालो रामोस ने गोल किया, जो कि निर्णायक साबित हुआ।
जानकारी
रेफरी के निर्णय पर हुआ विवाद
मैच के इंजरी टाइम में (90+13) में क्रोएशिया ने गोल किया, जिसे VAR की लंबी जांच के बाद ऑफसाइड करार दिया गया। रेफरी के इस निर्णय के बाद काफी विवाद देखने को मिला और आखिरकार पुर्तगाल ने 2-1 की जीत से अंतिम-16 में जगह बनाई।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
🇵🇹 Portugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
आंकड़े
क्रोएशिया ने टारगेट पर लगाए 7 शॉट
मैच में पुर्तगाल ने गोल करने की 15 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ क्रोएशिया ने 13 बार कोशिश की और 7 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस शानदार मैच में पुर्तगाल के पास 62 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। पुर्तगाल ने 92 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 542 पास पूरे किए। क्रोएशिया ने 384 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 85 प्रतिशत की रही।