फीफा विश्व कप 2026: नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ-32 के मुकाबले में नॉर्वे फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ नॉर्वे राउंड ऑफ-16 में अपनी जगह बनाने में सफल रही। जहां उनका सामना ब्राजील फुटबॉल टीम से होगा। वहीं, आइवरी कोस्ट का इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच के शुरुआती मिनट से आइवरी कोस्ट की टीम लगातार मौके बना रही थी। हालांकि, वह उसे गोल में तब्दिल नहीं कर पाए। नॉर्वे के लिए 39वें मिनट में एंटोनियो नुसा ने पहला गोल दागा। मैच के 74वें मिनट में आइवरी कोस्ट के लिए अमाद डियालो ने कमाल का गोल किया और स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 86वें मिनट में नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एरलिंग हालैंड ने गोल दागकर टीम को 2-1 से जीत दिला दी।
रिकॉर्ड्स
नॉर्वे के खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
नॉर्वे की इस जीत में कई बड़े रिकॉर्ड भी बने। हालैंड अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे तेज 60 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। वहीं, मार्टिन ओडेगार्ड फीफा विश्व कप में अपने शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार असिस्ट करने वाले इतिहास के केवल तीसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने इगोर बेलानोव और माइकल बालाक की बराबरी की। इसके अलावा नुसा ने 88 साल बाद नॉर्वे के लिए विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहला गोल दागा।
फॉर्म
हालैंड ने ये रिकॉर्ड्स भी किए अपने नाम
हालैंड अपने लगातार 13 अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल करने में सफल रहे हैं और इस दौरान 25 गोल दाग चुके हैं। उन्होंने 1998 में बने नॉर्वे के एक विश्व कप में सर्वाधिक 5 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 3 मैचों में हासिल की है। इसके अलावा वह विश्व कप के अपने शुरुआती 3 मैचों में गोल करने वाले 72 वर्षों में पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
आंकड़े
मैच के आंकड़े
मैच में नॉर्वे ने गोल करने की 9 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ आइवरी कोस्ट ने 5 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में नॉर्वे टीम के पास 48 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। आइवरी कोस्ट ने 86 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 375 पास पूरे किए। नॉर्वे ने 481 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 89 प्रतिशत की रही।