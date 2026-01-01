फीफा विश्व कप 2026: नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

मैच के शुरुआती मिनट से आइवरी कोस्ट की टीम लगातार मौके बना रही थी। हालांकि, वह उसे गोल में तब्दिल नहीं कर पाए। नॉर्वे के लिए 39वें मिनट में एंटोनियो नुसा ने पहला गोल दागा। मैच के 74वें मिनट में आइवरी कोस्ट के लिए अमाद डियालो ने कमाल का गोल किया और स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 86वें मिनट में नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एरलिंग हालैंड ने गोल दागकर टीम को 2-1 से जीत दिला दी।