फीफा विश्व कप 2026: नीदरलैंड ने ट्यूनीशिया को हराया, जापान ने स्वीडन के खिलाफ खेला ड्रॉ 

रिपोर्ट

नीदरलैंड ने दर्ज की आसान जीत

मैच के तीसरे मिनट में डेन्जेल डमफ्रीज के क्रॉस पर ट्यूनीशिया के कप्तान एलीस स्खिरी ने आत्मघाती गोल किया, जिससे नीदरलैंड को बढ़त मिल गई। मैच के 7वें मिनट में ही ब्रायन ब्रॉबी ने वर्जिल वैन डाइक के पास पर गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में ट्यूनीशिया से 54वें मिनट में हाजेम मास्तूरी ने हेडर से गोल करके वापसी का प्रयास किया। हालांकि, मैच के 62वें मिनट में वैन हैक ने गोल करके जीत सुनिश्चित की।