फीफा विश्व कप 2026: मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराया, 40 साल बाद जीता कोई नॉकआउट मैच

दूसरा हाफ

ऐसा रहा दूसरा हाफ

पहले हाफ की तुलना में दूसरा हाफ धीमा साबित हुआ। इस बीच मैच के 67वें मिनट में कॉर्नर पर सीजर मोंटेस ने हेडर से उम्दा प्रयास किया, जिसे विपक्षी गोलकीपर ने विफल कर दिया। मैच के 74वें मिनट में इक्वाडोर के रोड्रिगेज को अच्छा मौका मिला, लेकिन वह अपनी टीम का खाता खोलने में असफल रहे। अंत तक गोल करने में नाकाम रही इक्वाडोर के पिएरो हिंकापी को मैच समाप्ति से ठीक पहले (90+5) रेड कार्ड का सामना करना पड़ा।