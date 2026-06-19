फीफा विश्व कप 2026: मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को हराते हुए नॉकआउट में किया प्रवेश 

दूसरा हाफ

कोरिया के गोलकीपर ने की बड़ी गलती

मेक्सिको के गोल में कोरियाई गोलकीपर किम सेउंग-ग्यू ने बड़ी गलती की। दरअसल, मैच के 50वें मिनट में किम जब बॉल को हवा में उछलकर लपक रहे थे, तब अपने ही साथी खिलाड़ी ली गी-ह्युक से टकरा गए और बॉल उनके हाथ से छूटकर बॉक्स में गिर गई। इस मौके पर रोमो ने आसानी से गोल किया। मैच के 87वें मिनट में कोरिया को स्कोर में बराबरी करने का अच्छा मौका मिला, जिसे विपक्षी गोलकीपर राउल रंगेल ने नाकाम किया।