लियोनल मेसी ने 200वें अंतराष्ट्रीय मैच में बनाई हैट्रिक

फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी ने 200वें अंतराष्ट्रीय मैच में बनाई हैट्रिक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 08:48 am Jun 17, 202608:48 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी ने ग्रुप-J में अल्जीरिया के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। यह उनका 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच रहा और उन्होंने इसमें हैट्रिक बनाकर टीम को 3-0 से जीत दिलाने में मदद की। इसके साथ ही मेसी 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले तीसरे और 200वें मैच में हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।