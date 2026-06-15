फीफा विश्व कप 2026: आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया 

गोल

सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए थे डियालो

मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने प्रयास किए, लेकिन गोल नहीं देखने को मिला। आइवरी कोस्ट के लिए एली वाही ने 52वें मिनट में क्रॉसबार पर शॉट मारा। मैच के 56वें ​​मिनट में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आए डियालो ने निर्णायक गोल किया। मैच की समाप्ति से कुछ मिनट पहले डियालो ने पेनल्टी एरिया के ठीक अंदर से बाएं पैर से शॉट लगाकर गोल किया और डाइव लगाते हुए गोलकीपर हर्नान गैलिंडेज को छका दिया।