फीफा विश्व कप 2026: हैरी केन के धमाकेदार प्रदर्शन से राउंड ऑफ-16 में पहुंची इंग्लैंड

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

डीआर कांगो ने धमाकेदार शुरुआत की और 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने गोल दाग दिया। पहले हाफ में इंग्लैंड ने कई प्रयास किए, लेकिन वह गोल नहीं कर पाए। डीआर कांगो ने शानदार डिफेंस किया। दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में भी इंग्लैंड गोल नहीं कर सकी। हालांकि, उन्होंने कई मौक बनाए। 75वें मिनट में हैरी केन ने पहला गोल दागा और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 86वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिला दी।