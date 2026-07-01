फीफा विश्व कप 2026: हैरी केन के धमाकेदार प्रदर्शन से राउंड ऑफ-16 में पहुंची इंग्लैंड
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया। इंग्लैंड की ओर से दिग्गज खिलाड़ी हैरी केन ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने राउंड ऑफ-16 में अपना स्थान सुनिश्चित किया। डीआर कांगो ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुकाबला जीत नहीं पाए। इसी के साथ उनका इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
डीआर कांगो ने धमाकेदार शुरुआत की और 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने गोल दाग दिया। पहले हाफ में इंग्लैंड ने कई प्रयास किए, लेकिन वह गोल नहीं कर पाए। डीआर कांगो ने शानदार डिफेंस किया। दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में भी इंग्लैंड गोल नहीं कर सकी। हालांकि, उन्होंने कई मौक बनाए। 75वें मिनट में हैरी केन ने पहला गोल दागा और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 86वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिला दी।
रिकॉर्ड
हैरी केन ने पेले को छोड़ा पीछे
केन ने फीफा विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 13 तक पहुंचा दी है और इस मामले में उन्होंने ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पेले (12 गोल) को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही केन ने इंग्लैंड के लिए 100 गोल योगदान का आंकड़ा भी पार कर लिया। उनके नाम अब 84 गोल और 17 असिस्ट दर्ज हैं, यानी वह इंग्लैंड के लिए कुल 101 गोल योगदान में शामिल रहे हैं।
अन्य
मैच में ये रिकॉर्ड्स भी बने
इंग्लैंड की ओर से सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी एंथनी गॉर्डन एक मैच में एक से अधिक गोल (2) में सीधे योगदान देने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं, सिपेंगा ने डीआर कांगो के लिए फीफा विश्व कप नॉकआउट चरण में पहला गोल दागा। इंग्लैंड ने मुकाबले में पहला गोल खाने के बावजूद जीत दर्ज की। इससे पहले उसने 1966 के फाइनल में जर्मनी के खिलाफ 4-2 से जीत हासिल करते हुए ऐसा किया था।
आंकड़े
मैच के आंकड़े
मैच में इंग्लैंड ने गोल करने की 16 बार कोशिश की और 8 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ डीआर कॉन्गो ने 7 बार कोशिश की और 2 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस शानदार मैच में इंग्लैंड टीम के पास 54 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। डीआर कॉन्गो ने 84 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 346 पास पूरे किए। इंग्लैंड ने 493 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 92 प्रतिशत की रही।
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England come back to claim their spot in the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026