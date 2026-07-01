फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने राउंड ऑफ-16 में किया प्रवेश, किलियन एम्बाप्पे ने किया कमाल

दूसरा हाफ

दूसरे हाफ में लगे 2 गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में मैच के 53वें मिनट पर बारकोला ने फाइनल थर्ड में ओलिस के बेहतरीन पास पर विपक्षी गोलकीपर जेटरस्ट्रॉम को छकाते हुए गोल कर दिया। इस संस्करण में कमाल की फॉर्म में चल रहे एम्बाप्पे ने 74वें मिनट में एक और गोल करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। दूसरी तरफ स्वीडन के स्ट्राइकर विपक्षी डिफेंस और गोलकीपर को भेदने में असफल रहे। आखिरकार फ्रांस ने आसान जीत दर्ज की।