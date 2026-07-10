फ्रांस ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:33 am Jul 10, 202603:33 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस फुटबॉल टीम ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ फ्रांस ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। फ्रांस 2018, 2022 और अब 2026 विश्व कप में लगातार तीसरी बार अंतिम-4 में पहुंची है। वहीं, मोरक्को का इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले ने गोल दागे। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।