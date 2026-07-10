फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस फुटबॉल टीम ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ फ्रांस ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। फ्रांस 2018, 2022 और अब 2026 विश्व कप में लगातार तीसरी बार अंतिम-4 में पहुंची है। वहीं, मोरक्को का इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले ने गोल दागे। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
फ्रांस ने पहले मिनट से ही आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने पहले हाफ में कई मौके बनाए। एम्बाप्पे को पेनल्टी भी मिली, लेकिन वह उसे गोल में तबदील नहीं कर पाए। माइकल ओलिस ने एम्बाप्पे को शानदार असिस्ट दिया, लेकिन वह इस मौके को भी गोल में नहीं बदल सके। 60वें मिनट में एम्बाप्पे ने पहला गोल किया। इसके बाद डेम्बेले ने 66वें मिनट में दूसरा गोल दागा। मोरक्को पूरे मुकाबले में संघर्ष करती रही और गोल नहीं कर सकी।
उपलब्धि
एम्बाप्पे ने कर ली लियोनल मेसी की बराबरी
एम्बाप्पे ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मोरक्को के खिलाफ गोल करते ही उनके विश्व कप गोलों की संख्या 20 पहुंच गई। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ लियोनल मेसी हैं, जिन्होंने विश्व कप में 21 गोल किए हैं। गोल्डन बूट की रेस में भी एम्बाप्पे शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उनके नाम 8 गोल दर्ज हैं और वह मेसी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। एर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
फ्रांस
ऐसा करने वाले फ्रांस के पहले खिलाड़ी बने एम्बाप्पे
एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए बड़ा रिकॉर्ड बनाया। वह फ्रांस के लिए 100 गोल में योगदान देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के लिए 64 गोल किए हैं और 36 असिस्ट दिए हैं। इसके अलावा, वह 2 अलग फीफा विश्व कप में 10-10 गोल योगदान करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2022 विश्व कप में 8 गोल और 2 असिस्ट किए थे, जबकि 2026 में उनके नाम 8 गोल और 3 असिस्ट दर्ज हैं।
मोरक्को
मोरक्को के नाम आए ये रिकॉर्ड्स
मोरक्को के युवा खिलाड़ी अय्यूब बुआद्दी 18 साल 280 दिन की उम्र में विश्व कप क्वार्टर फाइनल खेलने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस मामले में ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले सबसे आगे हैं, जिन्होंने 1958 में वेल्स के खिलाफ 17 साल 239 दिन की उम्र में क्वार्टर फाइनल खेला था। वहीं, मोरक्को के गोलकीपर यासिन बूनो ने इस विश्व कप में 4 पेनल्टी बचाई जो 1966 के बाद किसी भी गोलकीपर द्वारा सबसे ज्यादा हैं।
इतिहास
मैच में ये रिकॉर्ड्स भी बने
फ्रांस के लिए 2 खिलाड़ियों ने 5 या उससे ज्यादा गोल किए हैं। इससे पहले 2002 में ब्राजील के रोनाल्डो (8) और रिवाल्डो (5) ने यह कारनामा किया था। एम्बाप्पे ने इस विश्व कप में 8 और डेम्बेले ने 5 गोल दागे हैं। एम्बाप्पे ने 2026 विश्व कप में 11 गोल योगदान (8 गोल, 3 असिस्ट) किए हैं। 1970 (गेर्ड मुलर 10 गोल, 3 असिस्ट) के बाद एक विश्व कप में वह सबसे ज्यादा गोल योगदान करने वाले खिलाड़ी हैं।