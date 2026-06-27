फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस और सेनेगल ने अपने-अपने मुकाबले जीते, मैच में ये रिकॉर्ड्स बने

लेखन आदर्श कुमार 03:05 am Jun 27, 202603:05 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-I के 2 मुकाबले खेले गए। फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया और सेनेगल ने इराक को 5-0 से मात दे दी। नॉर्वे ने सबको चौंकाते हुए अपनी टीम में 10 बदलाव किए थे। इराक इस हार के बाद विश्व कप 2026 से बाहर हो गया। वहीं, फ्रांस और नॉर्वे अगले नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है। सेनेगल भी राउंड ऑफ-32 में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है।