फीफा विश्व कप: 92 साल बाद पहली बार राउंड ऑफ-16 में पहुंचा मिस्र, ऑस्ट्रेलिया को हराया

लेखन आदर्श कुमार 02:58 am Jul 04, 202602:58 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ-16 में जगह बना ली है। 1934 विश्व कप के बाद यह पहला मौका है, जब मिस्र राउंड ऑफ-16 में पहुंचने में सफल रहा है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया का अभियान यहीं समाप्त हो गया। पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 2 मौके गंवाए, जिसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। आइए मैच में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।