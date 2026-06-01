रोनाल्डो मैच में गोल नहीं कर पाए (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: डीआर कांगो ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, रोनाल्डो नहीं कर पाए गोल

लेखन आदर्श कुमार 12:44 am Jun 18, 202612:44 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 1974 के बाद विश्व कप में पहली बार खेल रही डोमिनिक रिपब्लिक कांगो (डीआर कांगो) ने पुर्तगाल फुटबॉल टीम के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ करा दिया। वह विश्व कप के इतिहास में पहली बार एक अंक अपने नाम करने में सफल रही। मैच का पहला गोल जोआओ नेवेस ने 6वें मिनट में दागा। वहीं, डीआर कांगो के लिए योआन विसा ने 45+5वें मिनट में गोल किया।