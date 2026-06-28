फीफा विश्व कप 2026: डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को हराया, कोलंबिया ने पुर्तगाल से खेला ड्रॉ

गोल

डीआर कांगो के लिए योएन विसा ने दागे 2 गोल

मुकाबले में उज्बेकिस्तान की टीम पहले हाफ में 1-0 से आगे थी, लेकिन कांगो ने शानदार वापसी की। 10वें मिनट में एल्डोर शोमुरोदोव ने गोल करके उज्बेकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद 68वें मिनट में योएन विसा पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। 78वें मिनट में फिस्टन मायेले ने गोल कर कांगो को 2-1 की बढ़त दिलाई। इंजरी टाइम (90+1) में विसा ने एक और गोल कर कांगो की जीत 3-1 से सुनिश्चित कर दी।