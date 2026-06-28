फीफा विश्व कप 2026: डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को हराया, कोलंबिया ने पुर्तगाल से खेला ड्रॉ
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में रविवार सुबह ग्रुप-K में 2 अहम मुकाबले खेले गए। एक मुकाबले में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। दूसरे मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली पुर्तगाल फुटबॉल टीम ने कोलंबिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इससे कोलंबिया ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहकर नाकआउट के लिए क्वालीफाई कर लिया।
गोल
डीआर कांगो के लिए योएन विसा ने दागे 2 गोल
मुकाबले में उज्बेकिस्तान की टीम पहले हाफ में 1-0 से आगे थी, लेकिन कांगो ने शानदार वापसी की। 10वें मिनट में एल्डोर शोमुरोदोव ने गोल करके उज्बेकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद 68वें मिनट में योएन विसा पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। 78वें मिनट में फिस्टन मायेले ने गोल कर कांगो को 2-1 की बढ़त दिलाई। इंजरी टाइम (90+1) में विसा ने एक और गोल कर कांगो की जीत 3-1 से सुनिश्चित कर दी।
रिकॉर्ड
कांगो ने विश्व कप इतिहास में दर्ज की पहली जीत
52 साल बाद अपना दूसरा विश्व कप खेल रही डीआर कांगो ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। इससे पहले 1974 के विश्व कप में उसे तीनों मैचों में हार मिली थी। कांगो ने विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई है। विश्व कप में पहली बार खेल रही उज्बेकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से भले बाहर हो गई हो, लेकिन एल्डोर शोमुरोदोव उज्बेकिस्तान के इतिहास का पहला विश्व कप गोल दर्ज करा दिया।
रोमांचक
ऐसा रोमांचक रहा कोलंबिया और पुर्तगाल का मुकाबला
इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं रही। कोलंबिया की टीम अधिक आक्रामक रही और उन्होंने गोल करने के 26 प्रयास किए, लेकिन पुर्तगाल की रक्षापंक्ति और गोलकीपर डिएगो कोस्टा ने हर आक्रमण को विफल कर दिया। यह मुकाबला मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां दोनों टीमों को अपने प्रशंसकों का का भरपूर समर्थन मिला।
विवाद
मैच के मुख्य आकर्षण और बड़े पल
मैच के इंजरी टाइम (90+1 मिनट) में कोलंबिया के कप्तान डेविंसन सांचेज ने जुआन क्विनटेरो के सटीक क्रॉस पर शानदार हेडर के जरिए गोल दाग दिया था। हालांकि, VAR रिव्यू के बाद रेफरी ने इसे बेहद मामूली अंतर से ऑफसाइड करार दिया और गोल को खारिज कर दिया। पुर्तगाल के गोलकीपर कोस्टा ने 6 महत्वपूर्ण बचाव किए और कोलंबिया को गोल करने से रोके रखा। इसके अलावा डिफेंडर रूबेन डियास ने भी गोल-लाइन से एक निश्चित गोल को बचाया।
प्रदर्शन
पुर्तगाल पर भारी दिखी कोलंबिया टीम
मैच में कोलंबिया ने गोल करने की 26 बार कोशिश की और 6 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ पुर्तगाल ने 13 बार ही कोशिश की और सिर्फ 2 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में कोलंबिया टीम का 55 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। उसने 91 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 555 पास पूरे किए। इसके विपरीत पुर्तगाल ने 423 ही पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 93 प्रतिशत की रही।