फीफा विश्व कप 2026: कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया

दूसरा हाफ

ऐसा रहा दूसरा हाफ

उज्बेकिस्तान से 60वें मिनट में अब्बोस्बेक फैजुल्लाएव ने गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। उज्बेकिस्तान के कप्तान एल्डोर शोमुरोदोव ने गोल करने का प्रयास किया, जिसे कैमिलो वर्गास ने बचाया, लेकिन इस कोशिश में गेंद फैजुल्लाएव को मिल गई, जिसे उन्होंने हेडर से गोल किया। कुछ मिनट बाद ही 65वें मिनट पर लुइस डियाज ने गोल करते हुए फिर से टीम को बढ़त में ला दिया। मैच समाप्ति से कुछ मिनट पहले कैम्पाज ने गोल करते हुए जीत सुनिश्चित की।