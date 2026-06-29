केप वर्दे फुटबॉल् टीम के कप्तान रयान मेंडेस पर लगा दुष्कर्म का आरोप

फीफा विश्व कप 2026: केप वर्दे के कप्तान पर लगा ब्राजीलियाई अनुवादक से दुष्कर्म का आरोप

लेखन भारत शर्मा 01:58 pm Jun 29, 202601:58 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में जगह बनाकर इतिहास रचने वाली वाली केप वर्दे फुटबॉल टीम विवादों में फंस गई है। टीम के कप्तान पर रयान मेंडेस पर एक ब्राजीलियाई महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस महिला ने इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड दौरे पर टीम के लिए अनुवादक का कार्य किया था। बता दें कि केप वर्दे विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बना है।