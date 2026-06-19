फीफा विश्व कप 2026: कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया, दर्ज की ऐतिहासिक जीत 

आंकड़े

मैच में कनाडा का देखने को मिला दबदबा

मैच में कनाडा ने गोल करने की 31 बार कोशिश की और 10 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ कतर ने 2 बार कोशिश की और एक बार भी टारगेट पर शॉट नहीं लगा सके। इस एकतरफा मैच में जीतने वाली टीम के पास 78 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। कनाडा ने 93 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 565 पास पूरे किए। कतर ने 137 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 68 प्रतिशत की रही।