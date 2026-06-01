फीफा विश्व कप: ब्राजील ने जापान को हराकर राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह, ये रिकॉर्ड्स बने
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ-32 के मैच में ब्राजील फुटबॉल टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए जापान फुटबॉल टीम को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ कार्लो एन्सेलोटी की टीम राउंड ऑफ-16 में अपनी जगह बनाने में सफल रही। वहीं, जापान का इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरे। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
जापान की ओर से 29वें मिनट में काइशु सानो ने एक शानदार गोल दागा और टीम को बढ़त दिला दी। जापान के डिफेंस को पहले हाफ में ब्राजील का कोई भी खिलाड़ी भेद नहीं पाया और स्कोर 1-0 रहा। हालांकि, दूसरे हाफ में ब्राजील का खेल एकदम बदल गया। 56वें मिनट में गेब्रियल मगलहाइस के खूबसूरत पास को कासेमिरो ने हेडर से गोल में बदल दिया। इसके बाद मार्टिनेली ने 90+5वें मिनट में गोल कर ब्राजील को जीत दिला दी।
उपलब्धि
कासेमिरो ने हासिल की ये उपलब्धि
कासेमिरो ने गोल दागकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह अब विश्व कप में ब्राजील के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। कासेमिरो ने 34 साल और 126 दिन की उम्र में गोल किया है। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ बेबेटो हैं, जिन्होंने 34 साल और 137 दिन की उम्र में गोल किया था। वहीं, थियागो सिल्वा ने 33 साल और 278 दिन की उम्र में गोल कर इस सूची में तीसरा स्थान हासिल किया।
रिकॉर्ड्स
2002 के बाद ब्राजील के साथ पहली बार हुआ ऐसा
यह 2002 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद पहली बार है, जब ब्राजील ने पिछड़ने के बावजूद विश्व कप के नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। ब्रूनो गिमारेस ने एक और असिस्ट कर टूर्नामेंट में अपने असिस्ट की संख्या 4 पहुंचा दी। वह अब 2026 विश्व कप में सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रूनो ने मोरक्को के खिलाफ एक, स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 और जापान के खिलाफ एक असिस्ट किया है।
आंकड़े
मैच के आंकड़े
मैच में ब्राजील ने गोल करने की 20 बार कोशिश की और 7 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ जापान ने 5 बार ही कोशिश की और 2 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में ब्राजील टीम के पास 60 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। जापान ने 86 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 300 पास पूरे किए। ब्राजील ने 679 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 92 प्रतिशत की रही।
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A late goal sees Brazil into the next round! 🇧🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026