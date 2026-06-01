फीफा विश्व कप: ब्राजील ने जापान को हराकर राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह, ये रिकॉर्ड्स बने

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

जापान की ओर से 29वें मिनट में काइशु सानो ने एक शानदार गोल दागा और टीम को बढ़त दिला दी। जापान के डिफेंस को पहले हाफ में ब्राजील का कोई भी खिलाड़ी भेद नहीं पाया और स्कोर 1-0 रहा। हालांकि, दूसरे हाफ में ब्राजील का खेल एकदम बदल गया। 56वें मिनट में गेब्रियल मगलहाइस के खूबसूरत पास को कासेमिरो ने हेडर से गोल में बदल दिया। इसके बाद मार्टिनेली ने 90+5वें मिनट में गोल कर ब्राजील को जीत दिला दी।