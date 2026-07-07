फीफा विश्व कप 2026: बेल्जियम ने USA को 4-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

बढ़त

बेल्जियम ने पहले हाफ में बनाई 2-1 की बढ़त

पहले हाफ में बेल्जियम आक्रामक रही। 9वें मिनट में निकोलस रास्किन के पास चार्ल्स डी केटेलेरे ने गोल करते हुए बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 31वें मिनट में अमेरिका को फ्री-किक मिली। इस पर मलिक टिलमैन ने शानदार गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि, 2 मिनट बाद यानी 33वें मिनट में ट्रोसार्ड के एक शानदार क्रॉस पर केटेलेरे ने बेहतरीन हेडर से गोल कर बेल्जियम को 2-1 से आगे कर दिया।