फीफा विश्व कप 2026: बेल्जियम ने USA को 4-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 के एक अहम मुकाबले में बेल्जियम ने मेजबान USA को 4-1 से करारी शिकस्त देकर उनका विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया। इस जीत के साथ बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। USA को इस मुकाबले में अपने खराब डिफेंस और गोलकीपर मैट फ्रीज की चूक के चलते बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। बेल्जियम के लिए चार्ल्स डी केटेलेरे ने सर्वाधिक 2 गोल दागे।
बढ़त
बेल्जियम ने पहले हाफ में बनाई 2-1 की बढ़त
पहले हाफ में बेल्जियम आक्रामक रही। 9वें मिनट में निकोलस रास्किन के पास चार्ल्स डी केटेलेरे ने गोल करते हुए बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 31वें मिनट में अमेरिका को फ्री-किक मिली। इस पर मलिक टिलमैन ने शानदार गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि, 2 मिनट बाद यानी 33वें मिनट में ट्रोसार्ड के एक शानदार क्रॉस पर केटेलेरे ने बेहतरीन हेडर से गोल कर बेल्जियम को 2-1 से आगे कर दिया।
सफलता
बेल्जियम ने दूसरे हाफ में दागे 2 गोल
दूसरे हाफ में 57वें मिनट में अमेरिकी गोलकीपर मैट फ्रीज एक लॉन्ग बॉल को क्लियर करने के लिए बॉक्स से काफी बाहर आ गए, लेकिन गेंद पकड़ने से चूक गए। इस पर हंस वनाकेन ने लंबी दूरी से गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया। इंजरी समय (90+3) में बेल्जियम के अनुभवी स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने सब्स्टीट्यूट के रूप में आते ही शानदार गोल कर टीम की 4-1 से जीत पक्की कर दी। इसके बाद USA कोई गोल नहीं कर पाया।
रिकॉर्ड
मैच में क्या रिकॉर्ड बने?
बेल्जियम के केटेलेरे (2 गोल, 1 असिस्ट) साल 1966 के बाद से विश्व कप या यूरोपियन चैंपियनशिप के मैच में 3 गोलों में सीधे शामिल होने वाले पहले बेल्जियम खिलाड़ी बन गए। केटेलेरे के बेल्जियम के लिए किए गए कुल 8 अंतरराष्ट्रीय गोलों में से 3 USA के खिलाफ आए हैं। यह किसी भी देश के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लुकाकू विश्व कप के चार अलग-अलग मैचों में बतौर सब्स्टीट्यूट गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।
निराशा
USA टीम का अनचाहा रिकॉर्ड
USA टीम अपने इतिहास में 7वीं बार राउंड ऑफ-16 स्टेज में पहुंची थी, जिसमें से 6 बार उसे बाहर होना पड़ा है। USA पिछले लगातार 4 विश्व कप (2010, 2014, 2022, 2026) से राउंड ऑफ-16 की बाधा पार नहीं कर पाया है। इसके साथ ही USA का बेल्जियम के खिलाफ आधिकारिक प्रतियोगिताओं में जीत का सूखा जारी रहा। उसने बेल्जियम को आखिरी बार 1930 के पहले विश्व कप में 3-0 से हराया था। उसके बाद से वह असफल रही है।
आंकड़े
कैसे रहे मैच के आंकड़े?
मैच में बेल्जियम ने गोल करने की 15 बार कोशिश की और 7 बार टारगेट पर शॉट लगाए। USA ने 6 बार कोशिश की और वह 2 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही। मैच में बेल्जियम का 57 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा। उसने 89 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 476 पास पूरे किए। इसी तरह USA का मैच में 43 बॉल पर प्रतिशत कब्जा रहा और उसने 83 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 390 पास पूरे किए।