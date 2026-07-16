फीफा विश्व कप 2026: अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश

मैच में अर्जेंटीना ने गोल करने की 14 बार कोशिश की और 6 बार टारगेट पर शॉट लगाए।

इंग्लैंड ने 6 बार कोशिश की और वह 3 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही।

मैच में अर्जेंटीना का 64 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा।

उसने 93 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 578 पास पूरे किए।

इसी तरह इंग्लैंड का मैच में 36 बॉल पर प्रतिशत कब्जा रहा और उसने 84 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 331 पास पूरे किए।