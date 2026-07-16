फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड पर जीत के बाद अर्जेंटीना ने दिखाया विवादास्पद बैनर

अटलांटा स्टेडियम में लगभग 68 हजार दर्शकों की मौजूदगी में जीत के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेनिश में लिखा एक बैनर दिखाया, जिसमें लिखा था, 'लास माल्विनास सोन अर्जेंटिनास', इसका मतलब है फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना के हैं।

ओटामेंडी और लो सेल्सो को बैनर लहराते हुए देखा गया।

FIFA के आचार संहिता के तहत स्टेडियम के अंदर 'राजनीतिक, आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण प्रकृति वाले बैनर, झंडे, फ्लायर, कपड़े और अन्य सामान' लाने पर रोक है।