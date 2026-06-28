फीफा विश्व कप 2026: अर्जेंटीना ने जॉर्डन को हराया, ऑस्ट्रिया ने अल्जीरिया से खेला ड्रॉ

रिकॉर्ड

मेसी ने दागा विश्व कप इतिहास में 19वां गोल

मैच में किए गए गोल के साथ मेसी इस विश्व कप में 6 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं। विश्व कप इतिहास में उनके कुल गोलों की संख्या रिकॉर्ड 19 हो गई है। मेसी अब लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मार्टिनेज का पेनल्टी गोल 2002 (गाब्रियल बतिस्तुता बनाम स्वीडन) के बाद मेसी के अलावा विश्व कप में पेनल्टी पर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।