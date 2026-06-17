फीफा विश्व कप 2026: अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया, लियोनल मेसी ने बनाई हैट्रिक

हाफ-2

मेसी ने दूसरे हाफ में हैट्रिक पूरी कर टीम को दिलाई जीत

दूसरे हाफ में अर्जेंटीना की टीम पूरी तरह से हावी रही। मैच के 60वें मिनट में अर्जेंटीना मैक एलिस्टर ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन अल्जीरिया के गोलकीपर उसे सही तरह से रोक नहीं पाए। इस पर मेसी ने रिबाउंड में गोल दागकर टीम को 2-0 से आगे किया। 76वें मिनट में मेसी ने अपने ट्रेडमार्क कर्लिंग फिनिश के साथ तीसरा गोल दागते हुए हैट्रिक पूरी की। इसके बाद अल्जीरिया कोई गोल नहीं दाग पाई और 0-3 से मुकाबला हार गई।