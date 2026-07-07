अर्जेंटीना ने जोरदार वापसी कर मैच को अपने नाम कर लिया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: अर्जेंटीना ने मिस्र को रोमांचक मुकाबले में हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

लेखन आदर्श कुमार 11:39 pm Jul 07, 202611:39 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में बड़ा उलटफेर होते-होते रह गया। 92 साल बाद इस चरण में पहुंची मिस्र को अर्जेंटीना के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। लियोनल मेसी ने एक गोल दागा और एक असिस्ट किया। मिस्र 2-0 से आगे थी, लेकिन आखिरी 20 मिनट में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए जीत अपने नाम कर ली। मिस्र का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया, जबकि अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।