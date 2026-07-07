फीफा विश्व कप: अर्जेंटीना ने मिस्र को रोमांचक मुकाबले में हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में बड़ा उलटफेर होते-होते रह गया। 92 साल बाद इस चरण में पहुंची मिस्र को अर्जेंटीना के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। लियोनल मेसी ने एक गोल दागा और एक असिस्ट किया। मिस्र 2-0 से आगे थी, लेकिन आखिरी 20 मिनट में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए जीत अपने नाम कर ली। मिस्र का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया, जबकि अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
पहला हाफ
पहले हाफ में मिस्र ने दागा गोल, मेसी पेनल्टी चूके
मिस्र ने शुरुआती बढ़त हासिल करने का मौका नहीं गंवाया। यासेर इब्राहिम ने 15वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद 19वें मिनट में बॉक्स के बाएं हिस्से में हैसम हसन ने निकोलस टैगलियाफिको को गिरा दिया, जिस पर रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दे दी। मेसी इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। उनके बाएं पैर से लगाए गए शॉट को गोलकीपर मोस्तफा शोबैर ने दाईं ओर शानदार बचाव करते हुए रोक दिया
दूसरा हाफ
दूसरे हाफ में मिस्र का गोल हुआ रद्द
मिस्र ने शानदार जवाबी आक्रमण करते हुए अर्जेंटीना के खिलाफ एक और गोल दाग दिया था। हैसम हसन ने बेहतरीन दौड़ लगाते हुए मोहम्मद सलाह को पास दिया। सलाह ने आगे मुस्तफा जिको को गेंद थमाई, जिन्होंने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को जाल में पहुंचा दिया। हालांकि, गोल बनने से पहले हुए फाउल के कारण रेफरी ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद दूसरे छोर पर हुए उसी फाउल के लिए अर्जेंटीना को फ्री-किक दे दी गई।
गोल
ऐसे आया मिस्र का दूसरा गोल
67वें मिनट में मिस्र ने शानदार जवाबी आक्रमण करते हुए दूसरा गोल दाग दिया। हैसम हसन ने शानदार पास देकर मुस्तफा जिको मोहम्मद को गेंद थमाई। जिको ने बेहतरीन फिनिश करते हुए अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाकर गेंद जाल में पहुंचा दी। इस गोल के साथ मिस्र ने 2-0 की बढ़त बना ली। ऐसा लगा अर्जेंटीना मैच से बाहर हो गई, लेकिन मेसी की टीम में धमाकेदार वापसी की।
अर्जेंटीना
अर्जेंटीना ने ऐसे दागे 3 गोल
अर्जेंटीना के लिए पहला गोल क्रिस्टियन रोमेरो ने 79वें मिनट में किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल कर टीम को स्कोर को बराबरी पर ला दिया। 90+2वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने विजयी गोल दागकर अर्जेंटीना को जीत दिला दी। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने 24 जून 2006 के बाद पहली बार ऐसा मुकाबला जीता, जिसमें उसने पहला गोल खाया था। उसने मेक्सिको के खिलाफ शुरुआती गोल खाने के बावजूद जीत दर्ज की थी।
रिकॉर्ड्स
मेसी ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम कीं। वह विश्व कप इतिहास में लगातार 6 नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मौजूदा टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआती 5 मैचों में आठ गोल किए, जो 1970 में जर्मनी के गर्ड मुलर (10 गोल) के बाद किसी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हालांकि, मेसी एक ही विश्व कप संस्करण में 2 पेनल्टी चूकने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए।
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Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026