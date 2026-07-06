फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

फीफा ने रद्द किया अमेरिकी खिलाड़ी का निलंबन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था हस्तक्षेप?

लेखन भारत शर्मा 06:37 pm Jul 06, 202606:37 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में बड़ा विवाद सामने आया है। फीफा ने राउंड ऑफ-32 में रेड कार्ड मिलने के बाद USA फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी फोलारिन बालोगुन पर लगे एक मैच के प्रतिबंध को निलंबित कर दिया है। वह अब राउंड ऑफ-16 में बेल्जियम के खिलाफ मैच उपलब्ध रहेंगे। फीफा के निर्णय की यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ (UEFA) ने कड़ी आलोचना की है। इसी तरह इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप की भी बात सामने आई है।