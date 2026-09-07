फातिमा सना को शफाली वर्मा को पवेलियन लौटने का इशाना करना पड़ा भारी, लगा जुर्माना

मैच में भारतीय पारी की शुरुआत में आक्रामक रुख अपना रही सलामी बल्लेबाज शफाली को फातिमा ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया।

इसके बाद फातिमा ने खुशी में उन्हें पवेलियन लौटने का 'सेंड-ऑफ' इशारा कर दिया।

यह ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन है। यह खिलाड़ियों को बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, कार्रवाई या इशारे करने से रोकता है जो किसी भी प्रकार की आक्रामकता को भड़का सकती हैं।