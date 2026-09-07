फातिमा सना को शफाली वर्मा को पवेलियन लौटने का इशाना करना पड़ा भारी, लगा जुर्माना

फातिमा सना को शफाली वर्मा को पवेलियन लौटने का इशाना करना पड़ा भारी, लगा जुर्माना
क्या है खबर?
महिला टी-20 एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। टीम की कप्तान फातिमा सना को भारतीय सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा को आउट करने के बाद आक्रामक रूप से पवेलियन लौटने का इशाना करने के मामले में ICC आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाने के साथ एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।
प्रकरण
क्या था पूरा मामला?
मैच में भारतीय पारी की शुरुआत में आक्रामक रुख अपना रही सलामी बल्लेबाज शफाली को फातिमा ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया।
इसके बाद फातिमा ने खुशी में उन्हें पवेलियन लौटने का 'सेंड-ऑफ' इशारा कर दिया।
यह ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन है। यह खिलाड़ियों को बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, कार्रवाई या इशारे करने से रोकता है जो किसी भी प्रकार की आक्रामकता को भड़का सकती हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें घटना का वीडियो
Fatima Sana fined 10% of her match fees for giving a send off to Shafali Verma. pic.twitter.com/fcTfX9z9dF— HIMANI 🐥 (@himanii_68) September 7, 2026
अपराध
फातिमा का 2 साल में दूसरा अपराध
मैच रेफरी सुप्रिया दास द्वारा प्रस्तावित इस सजा को पाकिस्तानी कप्तान ने बिना किसी औपचारिक सुनवाई के स्वीकार कर लिया है।
बता दें कि यह पिछले 2 साल में फातिमा का दूसरा अपराध है, जिससे उनके कुल डिमेरिट अंकों की संख्या बढ़कर अब 2 हो गई है।
इससे पहले 6 अगस्त, 2025 को मियामी (डबलिन) में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टी-20 मैच के दौरान भी उन्हें पहला डिमेरिट अंक दिया गया था।
प्रदर्शन
पाकिस्तान की शर्मनाक हार में भी चमकीं फातिमा
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 55 रनों पर ऑलआउट हो गई।
इस बेहद खराब प्रदर्शन के बीच केवल कप्तान फातिमा ही गेंद से अपनी चमक बिखेर सकीं।
उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हालांकि, यह छोटा सा लक्ष्य भारत ने बेहद आसानी से केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।