IPL के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने सबसे कम गेंदों में किए 1,000 रन पूरे  

राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा है और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे तेज 1,000 रन (सबसे कम गेंदों में) पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 15 वर्षीय इस खिलाड़ी ने क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि, उनकी टीम को हार मिली। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे कम गेंदों में 1,000 IPL रन पूरे किए हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (440 गेंद) वैभव पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 500 से कम गेंदों (440) में 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने अपनी 23वीं पारी में ये रिकॉर्ड बनाया। पारियों के आधार पर वह संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 46.72 की औसत से 1.028 रन हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 228.95 की रही है। 1,000+ रन बनाने वाले किसी भी अन्य बल्लेबाज की स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर नहीं है। उनके नाम 6 अर्धशतक और 2 शतक हैं।

#2 आंद्रे रसेल (545 गेंद) यह रिकॉर्ड पहले आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 545 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने IPL में 140 मुकाबले खेले थे और 2,651 रन बनाने के बाद संन्यास लिया था। रसेल ने ये रन 28.20 की औसत से बनाए थे, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 174.17 की रही थी। आज भी लीग में कम से कम 1,300 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में ये सर्वश्रेष्ठ है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस पूर्व खिलाड़ी ने 12 अर्धशतक लगाए थे।

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