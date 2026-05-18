टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हरा दिया। RR ने पहले खेलते हुए 193/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। RR के लिए यशस्वी जायसवाल (12) बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। आइए इस प्रारूप में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वालों भारतीयों पर नजर डालते हैं।

#1 रुतुराज गायकवाड़- 116 पारी टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने वाले भारतीय रुतुराज गायकवाड़ हैं। उन्होंने 116 पारी में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 163 मैचों की 157 पारियों में 38.46 की औसत और 139.53 की स्ट्राइक रेट से 5,308 रन बनाए हैं। इसमें 6 शतक और 37 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने IPL में 82 पारियों में 2,808 रन और 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 633 रन अपने नाम किए हैं।

#2 केएल राहुल- 117 पारी इस सूची में केएल राहुल दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 117 पारी में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 252 मैचों की 239 पारियों में 42.65 की औसत और 138.43 की स्ट्राइक रेट से 8,658 रन बनाए हैं। इसमें 8 शतक और 72 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन का है। उन्होंने IPL में 149 पारियों में 5,755 रन और 72 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,265 रन अपने नाम किए हैं।

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#3 तिलक वर्मा - 125 पारी इस सूची में तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने 125 पारी में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 155 मैचों की 147 पारियों में 41.75 की औसत और 146.03 की स्ट्राइक रेट से 4,635 रन बनाए हैं। इसमें 5 शतक और 26 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 रन का है। उन्होंने IPL में 63 पारियों में 1,835 रन और 49 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1,390 रन अपने नाम किए हैं।

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