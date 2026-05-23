IPL में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार (56) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि, इसके बाद भी टीम को 55 रन हार झेलनी पड़ी। इस पारी के दौरान पाटीदार ने एक छक्का जड़ते हुए IPL में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए। वह गेंदों के हिसाब से यह मुकाम हासिल करने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।
#1
आंद्रे रसेल - 657 गेंदें
IPL इतिहास में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 657 गेंदों में यह कारनामा किया था। रसेल ने अपने IPL करियर में 139 मैचों की 115 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 28.20 की औसत और 174.18 की स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए थे। इसमें 12 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने 223 छक्के और 186 चौके भी जड़े थे।
#2
निकोलस पूरन - 884 गेंदें
इस सूची में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने इस लीग में 884 गेंदों में 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया था। पूरन ने अपने IPL करियर में 104 मैचों की 101 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 31.59 की औसत और 164.09 की स्ट्राइक रेट से 2,527 रन बनाए हैं। इसमें 15 अर्धशतक शामिल थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन का रहा है। उन्होंने 186 छक्के और 168 चौके भी जड़े हैं।
#3
रजत पाटीदार - 993 गेंदें
इस सूची में RCB के कप्तान पाटीदार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लीग में 993 गेंदों में 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया था। पाटीदार ने अपने IPL करियर में 55 मैचों की 50 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 32 की औसत और 161.03 की स्ट्राइक रेट से 1,504 रन बनाए थे। इसमें 1 शतक और 13 अर्धशतक शामिल थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 112 रन का रहा है। उन्होंने 100 छक्के और 100 चौके भी जड़े हैं।