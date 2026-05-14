टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज 

#1 विराट कोहली (409 पारी) कोहली ने 409 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। अपने टी-20 करियर में 426 मैचों में उन्होंने 42.25 की औसत और 135.55 की स्ट्राइक रेट से 14,027 रन बनाए हैं। KKR के खिलाफ मैच के दौरान, कोहली ने अपना 10वां टी-20 शतक जड़ा। उन्होंने शतकों के मामले में डेविड वार्नर की बराबरी की। टी-20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ क्रिस गेल (22) और बाबर आजम (13) ने लगाए हैं।

#2 क्रिस गेल (423 पारी) कोहली ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 423 पारियों में 14,000 टी-20 रन पूरे किए थे। गेल टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 463 टी-20 मैचों में उन्होंने 36.22 की औसत और 144.75 के स्ट्राइक रेट से कुल 14,562 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 22 शतकों के अलावा और 88 अर्धशतक लगाए हैं। वह टी-20 में 1,000 से अधिक छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं।

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