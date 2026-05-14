टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 14,000 रन पूरे किए। इसके साथ ही वह भारत की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। कोहली सबसे तेज (सबसे कम पारियों में) 14,000 टी-20 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (409 पारी)
कोहली ने 409 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। अपने टी-20 करियर में 426 मैचों में उन्होंने 42.25 की औसत और 135.55 की स्ट्राइक रेट से 14,027 रन बनाए हैं। KKR के खिलाफ मैच के दौरान, कोहली ने अपना 10वां टी-20 शतक जड़ा। उन्होंने शतकों के मामले में डेविड वार्नर की बराबरी की। टी-20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ क्रिस गेल (22) और बाबर आजम (13) ने लगाए हैं।
#2
क्रिस गेल (423 पारी)
कोहली ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 423 पारियों में 14,000 टी-20 रन पूरे किए थे। गेल टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 463 टी-20 मैचों में उन्होंने 36.22 की औसत और 144.75 के स्ट्राइक रेट से कुल 14,562 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 22 शतकों के अलावा और 88 अर्धशतक लगाए हैं। वह टी-20 में 1,000 से अधिक छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं।
#3
डेविड वार्नर (431 पारी)
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 431 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 439 मैच खेले थे, जिसकी 438 पारियों में 37.29 की औसत और 140.61 की स्ट्राइक रेट से 14,284 रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने 10 शतक और 118 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 का रहा।