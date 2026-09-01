फर्जी चोट के मामले में इमाम उल हक पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

फर्जी चोट मामला: इमाम पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, नकवी ने दिए जांच के आदेश

लेखन भारत शर्मा 12:52 pm Sep 01, 202612:52 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान लगी पैर की चोट को लेकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इमाम की इस चोट पर फर्जी होने के दावों के बीच एक औपचारिक और त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अनुशासनहीनता और धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर इमाम के खिलाफ बोर्ड कड़ी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।