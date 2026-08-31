फाफ डु प्लेसिस ने सैंडपेपर गेट मामले पर किए कई खुलासे, जानिए क्या-क्या कहा

ऑस्ट्रेलिया ने इस योजना के बारे में केवल 3 खिलाड़ियों को पता होना बताया था।

डु प्लेसिस ने सवाल उठाते हुए कहा, "हम दिन का खेल खत्म होने के बाद बैठे थे। हम सोच रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने बयान जारी किया कि इसके बारे में (कोच और अन्य खिलाड़ी) किसी को कुछ नहीं पता था। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ड्रेसिंग रूम की स्थिति हर खिलाड़ी को पता होती है।"