फाफ डु प्लेसिस ने पूरे किए अपने 12,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका में होने वाली फ्रेंचाइजी लीग SA20 के 15वें मैच में फाफ डु प्लेसिस ने अहम उपलब्धि हासिल की। जोबर्ग सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने MI केप टाउन के खिलाफ मुकाबले में 44 रन की पारी खेली और इस दौरान अपने टी-20 क्रिकेट करियर के 12,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुए फाफ डु प्लेसिस डु प्लेसिस टी-20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले विश्व के कुल 10वें बल्लेबाज बने। उनसे आगे इस सूची में क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर, शोएब मलिक, जोस बटलर, विराट कोहली, जेम्स विंस और रोहित शर्मा हैं। बता दें कि गेल के नाम पर टी-20 में सर्वाधिक रन (14562) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों में डु प्लेसिस के बाद डेविड मिलर ने 11,000+ रन बनाए हैं।

आंकड़े 5वें सबसे तेज 12,000 टी-20 रन डु प्लेसिस पारियों के लिहाज से 5वें सबसे तेज 12,000 टी-20 रन पूरे किए हैं। अपने करियर में उन्होंने अब तक 429 मैचों की 406 पारियों में 32.79 की औसत और 137.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 12,002 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 8 शतक और 83 अर्धशतक लगाए हैं। पारियों के लिहाज से उनसे तेज 12,000 रन गेल (343), कोहली (360), वार्नर (368) और बटलर (405) ने बनाए थे।

Advertisement

जानकारी टी-20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज हैं डु प्लेसिस डु प्लेसिस ने टी-20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक 8 शतक लगाए हैं। उनके बाद बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक माइकल क्लिंगर (7 शतक), और बाबर आजम (7 शतक) ने लगाए हुए हैं।

Advertisement

आंकड़े कैसा रहा है डु प्लेसिस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? डु प्लेसिस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा था। उनके नाम दक्षिण अफ्रीका के लिए 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 35.53 की औसत और 134.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,528 रन हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 10 अर्धशतक जड़े थे। उन्होंने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय 2020 में खेला था। बतौर कप्तान उन्होंने 40 पारियों में 37.4 की औसत के साथ 1,273 रन बनाए थे।