21वीं सदी में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले इंग्लिश तेज गेंदबाज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जो रूट की कप्तानी वाली टीम ने घरेलू सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की इस सीरीज जीत में ओली रॉबिन्सन की अहम भूमिका रही। उनके अलावा भी अन्य तेज गेंदबाजों ने कमाल किया। इस बीच इंग्लैंड के उन तेज गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में 3 मैचों की सीरीज में सर्वाधिक विकेट लिए हैं।
#1
रयान साइडबॉटम (24 विकेट बनाम न्यूजीलैंड, 2008)
इंग्लैंड ने 2008 में न्यूजीलैंड दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीता था। उस सीरीज में रयान साइडबॉटम ने सर्वाधिक विकेट लिए थे।
बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 6 पारियों में 17.08 की औसत के साथ कुल 24 विकेट लिए थे।
उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे।
उस सीरीज में साइडबॉटम के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट मोंटी पनेसर (11) ने लिए थे।
#2
गस एटकिंसन (22 विकेट बनाम वेस्टइंडीज, 2024)
इंग्लैंड ने 2024 में अपने घर पर खेलते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 3-0 से हराया था। उस सीरीज जीत में गस एटकिंसन की अहम भूमिका रही थी।
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 6 पारियों में 16.22 की औसत के साथ सर्वाधिक 22 विकेट लिए थे।
उन्होंने पहले लॉर्ड्स टेस्ट में कुल 12 विकेट लेने का कारनामा किया था। उन्होंने पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे।
#3
ओली रॉबिन्सन (21 विकेट बनाम पाकिस्तान, 2026)
पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज जीत में रॉबिन्सन ने घातक गेंदबाजी की थी।
उन्होंने 6 पारियों में कुल 21 विकेट लिए, जिसमें एक 5 विकेट हॉल रहा।
पहले लीड्स टेस्ट में उन्होंने कुल 8 विकेट (5/51 और 3/29) लिए थे।
इसके बाद दूसरे लॉर्ड्स टेस्ट में भी 8 विकेट (4/11 और 4/24) और तीसरे एजबेस्टन टेस्ट में 5 विकेट (3/15 और 2/54) अपने नाम किए थे।
बल्लेबाजी में उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया।
#4
इन तेज गेंदबाजों ने भी लिए 21-21 विकेट
इंग्लैंड ने 2004 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप किया था। उस सीरीज में स्टीव हार्मिसन ने 21 विकेट चटकाए थे।
इंग्लैंड के पूर्व महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी इस सूची का हिस्सा हैं।
उन्होंने 2016 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेली गई सीरीज में 21 ही विकेट लिए थे।
उनके उम्दा प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड ने वो सीरीज 2-0 से जीती थी।