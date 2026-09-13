ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में लिए 21 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

21वीं सदी में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले इंग्लिश तेज गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 04:23 pm Sep 13, 202604:23 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जो रूट की कप्तानी वाली टीम ने घरेलू सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की इस सीरीज जीत में ओली रॉबिन्सन की अहम भूमिका रही। उनके अलावा भी अन्य तेज गेंदबाजों ने कमाल किया। इस बीच इंग्लैंड के उन तेज गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में 3 मैचों की सीरीज में सर्वाधिक विकेट लिए हैं।