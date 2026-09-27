इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: टॉम बैंटन ने वनडे में लगाया अपना पहला शतक, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: टॉम बैंटन ने वनडे में लगाया अपना पहला शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टॉम बैंटन ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। इस सलामी बल्लेबाज ने तीसरे वनडे मैच में बेहतरीन शतक (126) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक है। इस बीच उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही बैंटन की पारी
इंग्लैंड ने 6 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था। ऐसे में बैंटन ने टीम को संकट से उबारने का प्रयास किया।
केनिंगटन ओवल के मैदान पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने डटकर बल्लेबाजी की और 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने 95 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।
वह 105 गेंदों में 126 रन बनाकर आउट हुए।
ट्विटर पोस्ट
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WHAT A MOMENT.— England Cricket (@englandcricket) September 27, 2026
Tom Banton makes his first England century 🔥 pic.twitter.com/7hofUo3O2U
साझेदारी
बैंटन-ब्रूक ने की 150 रन की साझेदारी
बैंटन-ब्रूक अब श्रीलंका के खिलाफ 150 या अधिक रन की साझेदारी करने वाली इंग्लैंड की 5वीं जोड़ी बनी।
श्रीलंका के विरुद्ध इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च साझेदारी एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय (256*, 2016) ने की है। इसके बाद ब्रूक और जो रूट ने 2026 में 191* रन की साझेदारी निभाई थी।
इस सूची में एलिस्टर कुक और क्रेग कीसवेटर (171* रन, 2011) और नील फेयरब्रदर और ग्रीम हिक (154* रन, 1999) अन्य साझेदारियां हैं।
करियर
ऐसा है बैंटन का वनडे करियर
बैंटन ने 2020 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अब तक 10 वनडे की 9 पारियों में 350 से अधिक रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने एक शतक के अलावा 2 अर्धशतक लगाए हैं।
उन्हें श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है।
उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 3 पारियों में 200 से अधिक रन बनाए हैं।