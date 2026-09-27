इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: टॉम बैंटन ने वनडे में लगाया अपना पहला शतक, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड ने 6 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था। ऐसे में बैंटन ने टीम को संकट से उबारने का प्रयास किया।

केनिंगटन ओवल के मैदान पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने डटकर बल्लेबाजी की और 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने 95 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए।

वह 105 गेंदों में 126 रन बनाकर आउट हुए।